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Два парковочных разрешения планируют выдавать семьям с четырьмя и более детьми

фото ЗакС политика Два парковочных разрешения планируют выдавать семьям с четырьмя и более детьми

Во время прямой линии вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова речь зашла о платных парковках в городе. Чиновник заявил, что правительство планирует выдавать по два парковочных разрешения для семей с четырьмя и более детьми.

- Для семей имеющих четырех и более детей будет два парковочных разрешения на автомобили. Люди смогут их комфортно использовать для перемещения с детьми, - сказал Поляков.

Он отметил, что в таких семьях дети могут быть разных возрастов: кого-то надо везти в школу, кого-то в детский сад и так далее. Поэтому удобнее использовать два автомобиля, считает чиновник.

По его словам, уже подготовлены все проекты нормативно-правовых актов для введения двух парковочных разрешений для многодетных семей. Ввести новое правило планируется до конца 2023 года, заявил Поляков. 

Также на прямой линии вице-губернатор рассказал об ограничении проезда на электросамокатах. Для этого в городе будут устанавливать специальные дорожные знаки, сказал чиновник. 

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии


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