Вице-губернатор Поляков: "Отстойник" в Парголово будет у сквера

Вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков во время прямой линии 24 августа рассказал о создании отстойно-разворотной площадки (ОРП) для общественного транспорта в Парголово. По его словам, строительство идет в месте у сквера, выбранном еще в 2014 году.

Предложенные на слушаниях четыре альтернативные площадки не подходят для создания ОРП, заявил Поляков. Он уточнил, что два места находятся в частной собственности третьих лиц, одно - слишком маленькое, еще одно - слишком далеко: "на автобусе через ямы и канавы не доехать".

Поляков отметил, что на выбранном месте у сквера создадут шумозащитный экран, который защитит отдыхающих в парке от лишнего шума. Не будет и загрязняться воздух - сейчас используется газомоторная техника, пообещал вице-губернатор.

Чиновник заявил, что Выборгский район активно развивается и нуждается в развитии транспортной сети. ОРП позволит увеличить число автобусов и маршрутов, в том числе новые варианты проезда на общественном транспорте до метро "Парнас", добавил вице-губернатор. По его словам, детская площадка у места строительства "отстойника" создана "немножко небезопасно". Сейчас с комитетом по благоустройству обсуждается, как сделать парк более удобным для жителей, сказал Поляков.

- С учетом модернизации или, скажем так, тех преобразований, о которых мы договорились с районом и с комитетом по благоустройству, существующего пространства парка, детской площадки, думаю, что для жителей появление новых маршрутов станет компенсацией тех неудобств, что часть этой площадки [может принести], - считает вице-губернатор.

Всего на площадке сможет расположиться 30 автобусов, отметил Поляков. По его словам, на ОРП создадут места для отдыха водителей и санитарно-бытовые условия. Это важно, так как отдохнувший водитель - залог безопасной езды, уверен чиновник.

Напомним, против строительства "отстойника" выступают местные жители. Их поддержал глава СК Александр Бастрыкин, который поручил возбудить уголовное дело о статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК) из-за якобы нарушений санитарно-эпидемиологических и других норм.

София Саттарова / Скриншот трансляции прямой линии