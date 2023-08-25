Вице-спикер Госдумы предложил отменить оценки по творческим предметам в школе

Заместитель председателя Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) обратился в Минпросвещения с предложением рассмотреть вопрос об отказе от оценивания достижений школьников по общеразвивающим и творческим предметам в школах, сообщил 25 августа ТАСС со ссылкой на документ.

В своем письме на имя министра Сергея Кравцова парламентарий предложил перейти на зачетную систему по таким предметам, как ИЗО, музыка, технология и физкультура. По мнению Чернышова, отметки по этим предметам никак не скажутся на дальнейшем учебном и карьерном пути школьника, при этом из-за них ученик подвергается эмоциональному и психологическому давлению.

"Прошу вас рассмотреть возможность отменить систему оценок для общеразвивающих и творческих предметов в школьной программе, заменив ее на зачетную систему", — говорится в обращении депутата.

Неделей ранее Чернышов предлагал приплачивать россиянам за своевременное прохождение диспансеризации.

Фото: duma.gov.ru