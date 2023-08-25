С сентября василеостровцы смогут подать заявки на получение парковочных разрешений

Жители Василеостровского района смогут подать заявки на получение парковочных разрешений начиная с 1 сентября, сообщили в городском комитете по транспорту. Сделать это можно будет в любом многофункциональном центре либо же посредством регионального портала госуслуг.

"Прием документов начнется с 1 сентября — ровно за два месяца до запуска новой зоны платной парковки в Василеостровском районе", — уточнили в комтрансе.

Правом на получение разрешения, помимо собственника жилья, обладают граждане, зарегистрированные по адресу, расположенному в зоне платной парковки. На одну квартиру можно получить не более двух документов, в случае с коммунальными квартирами — по одному на квитанцию об оплате ЖКХ.

Ранее глава комтранса Валентин Енокаев уведомил депутата ЗакСа Бориса Вишневского о том, что правом на получение парковочных разрешений будут обладать и жители намывных территорий. При этом сам намыв в зону платной парковки не войдет.

Историческая часть Василеостровского района присоединится к зоне платной парковки с 1 ноября. Сейчас последняя охватывает территории Адмиралтейского, Петроградского и Центрального районов Петербурга.

Фото: ЗАКС.Ру