Депутаты ЗакСа предложили выдавать выплаты на квартиры достигшим 23 лет детям-сиротам

Депутаты Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок и Александр Ржаненков внесли в парламент проект закона по изменению Социального кодекса. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Согласно проекту закона, в Соцкодекс добавляется новая льготная категория - лица, которые относились к детям-сиротам или остались без попечения родителей и достигли 23 лет. Им планируют выплачивать средства на покупку "благоустроенного жилого помещения", следует из документа. Там же сказано, что деньги могут пойти на погашение уже взятой ипотеки.

Размер выплаты будет высчитываться из норматива в 33 кв. м площади помещения и средней рыночной стоимости кв. м в Петербурге, уточняется в законопроекте. Средства детям-сиротам до 23 лет будут выплачиваться из городского бюджета, сказано в документе. Если его примут, новые нормы начнут действовать с 1 января 2024 года.

Напомним, с начала 2023 года власти Петербурга купили 1600 квартир для очередников и льготников. Данные представлены на первые полгода.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру