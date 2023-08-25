ФСБ объявила о раскрытии "всех поджогов" объектов Минобороны, МВД и РЖД

ФСБ объявила раскрытыми все случаи поджогов объектов Минобороны, МВД и РЖД, сообщило 25 августа РИА "Новости". Согласно обнародованной версии, за всеми инцидентами стоят украинские спецслужбы.

"Результаты проведенных ФСБ РФ расследований поджогов зданий органов государственной власти, МВД и Минобороны России, а также инфраструктуры РЖД, свидетельствуют о прямой причастности к их организации украинских спецслужб", — приводит информагентство сообщение ФСБ. В спецслужбе указали на рост с началом СВО количества предложений быстрого заработка в интернете. При этом заказчики поджогов якобы делают ставку на молодых людей, пенсионеров, маргиналов и лиц с психическими отклонениями, которые не осознают последствий своих действий.

Также людей привлекают к совершению поджогов при помощи мошеннических звонков от "служб безопасности" или же от самозваных сотрудников силовых структур. После совершения поджога вербовщики исчезают, бросая жертв на произвол судьбы.

По состоянию на текущий момент "все поджоги раскрыты", заявили в ФСБ. В большинстве случаев инциденты были квалифицированы как теракт или диверсия, либо же по иным тяжким и особо тяжким статьям Уголовного кодекса. Кроме того, сейчас на рассмотрении судов находятся 22 дела, связанных с поджогами.

Ранее в Генпрокуратуре заявили, что все случаи поджогов военкоматов связаны с действиями украинской стороны.

Фото: ЗАКС.Ру