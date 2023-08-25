Суд в Москве до декабря оставил Трепову под арестом

Басманный суд Москвы продлил до декабря срок содержания под стражей Дарье Треповой, обвиняемой по делу о взрыве в кафе на Университетской набережной Петербурга, сообщил 25 августа ТАСС. В результате инцидента тогда погиб военкор Владлен Татарский (Максим Фомин).

"Удовлетворить ходатайство следствия и продлить срок содержания под стражей в отношении Треповой до 2 декабря", — постановил суд.

Само заседание проходило в закрытом режиме в соответствии с прошением следствия.

Против Треповой выдвинуты обвинения по статьям о совершении теракта (п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном ношении взрывчатых устройств (ч. 4 ст. 222.1 УК РФ), она включена в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга. На этой неделе появились сообщения о возможном переводе Треповой из московского СИЗО "Лефортово" в петербургский изолятор на Шпалерной улице.

Фото: "МВД МЕДИА"/ Telegram (скриншот видео)