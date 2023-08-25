Депутаты ЗакСа предложили наделить матерей-героинь правом льготной парковки

Депутаты петербургского Заксобрания Алексей Цивилев и Михаил Барышников предложили дать право на бесплатную парковку на улицах матерям-героиням и гражданам, награжденным орденом "Родительская слава". Свое предложение они направили вице-губернатору Кириллу Полякову.

"Предложили включить в список льготных категорий граждан, которые имеют право на бесплатную парковку в зоне платного парковочного пространства, матерей-героинь, а также награжденных орденом и медалью ордена "Родительская слава"", — написал Цивилев в своем Telegram-канале.

К посту депутат прикрепил копию отправленного обращения. Согласно тексту, в список имеющих право на льготную парковку граждан также предлагается внести Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, Героев Социалистического Труда и Героев Труда РФ, участников обороны Ленинграда, полных кавалеров ордена Славы или же ордена Трудовой Славы.

Авторы инициативы сослались на постоянно поступающие обращения от петербуржцев, которые просят распространить возможность бесплатной парковки на новые группы лиц. Сейчас таким правом обладают ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, бывшие узники фашистских концлагерей, многодетные семьи и владельцы электромобилей.

О возможности расширения категорий льготников, имеющих право на бесплатную парковку на улицах Петербурга, накануне поведал в ходе прямой линии вице-губернатор Поляков.

Фото: ЗАКС.Ру