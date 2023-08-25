Дети с ограниченными возможностями здоровья получат право бесплатного отдыха

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили законопроект о расширении списка тех, кто имеет право на получение бесплатных путевок для отдыха. Авторы документа - представители "Единой России" Денис Четырбок, Павел Крупник, Всеволод Беликов и Александр Ржаненков.

Они предложили выдавать бесплатные путевки детям с ограниченными возможностями здоровья. Также законопроект устанавливает, что оплачиваться за счет бюджета будет поездка сопровождающего ребенка, если он нуждается в постоянном уходе.

"Необходимо отметить, что включение в вышеуказанную категорию сопровождающих лиц обусловлено тем обстоятельством, что отдельные категории несовершеннолетних из числа детей с ограниченными возможностями здоровья нуждаются по медицинским показаниям в сопровождении и (или) индивидуальной помощи в связи с имеющимися физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями", - указали депутаты в материалах законопроекта.

Отметим, также Четырбок и Ржаненков предложили выдавать выплаты на покупку квартир детям-сиротам, достигшим 23 лет. Законопроект внесен в парламент.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру