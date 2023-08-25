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Новости 13:45

Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 92 тысячи рублей

фото ЗакС политика Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 92 тысячи рублей

По информации комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, среднемесячная номинальная заработная плата по итогам первого полугодия 2023 года составляет 91,95 тысяч рублей. Такие данные привел глава комитета Алексей Зырянов во время установочного заседания в рамках нулевых чтений в Законодательном собрании Петербурга 25 августа. 

Этот же показатель по стране составляет 70,19 тысяч рублей. Также в Смольном подсчитали, что доход от трудовой деятельности за шесть месяцев вырос на 10,5% и в среднем составляет 73,9 тысячи рублей. 

Петростат в конце августа сообщал, что в июне средняя зарплата петербуржца составила 101 155 рублей. 

Константин Леньков (фото:pixabay)


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