Смольный: Средняя зарплата в Петербурге составляет 92 тысячи рублей

По информации комитета по экономической политике и стратегическому планированию Петербурга, среднемесячная номинальная заработная плата по итогам первого полугодия 2023 года составляет 91,95 тысяч рублей. Такие данные привел глава комитета Алексей Зырянов во время установочного заседания в рамках нулевых чтений в Законодательном собрании Петербурга 25 августа.

Этот же показатель по стране составляет 70,19 тысяч рублей. Также в Смольном подсчитали, что доход от трудовой деятельности за шесть месяцев вырос на 10,5% и в среднем составляет 73,9 тысячи рублей.

Петростат в конце августа сообщал, что в июне средняя зарплата петербуржца составила 101 155 рублей.

Константин Леньков (фото:pixabay)