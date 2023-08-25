Мировой судья в Новосибирске прекратил дело в отношении лидера группы "Несчастный случай"

Уголовное дело в отношении солиста группы "Несчастный случай" Алексея Кортнева прекращено решением мирового судьи в Новосибирске, рассказали в сообществе региональных судов общей юрисдикции во "ВКонтакте". Музыканта обвиняли в оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ).

Согласно материалам дела, в середине минувшего февраля Кортнев, недовольный отменой концерта в новосибирском Академгородке, показал неприличный жест капитану полиции. Позже на него составили протокол по уголовной статье.

Кортнев извинился перед правоохранителем и перечислил ему 70 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Еще 10 тысяч рублей он перевел на счет народного фронта помощи "Все для победы".

"В судебном заседании подсудимый раскаялся в содеянном, его защитник заявил ходатайство о прекращении уголовного дела. Потерпевший просил рассмотреть дело в его отсутствие, направил суду заявление, в котором поддержал ходатайство", — сообщили в судебной пресс-службе.

Представитель обвинения возражал против прекращения дела.

Мировой судья дело прекратил и назначил Кортневу штраф в размере 20 тысяч рублей. Деньги предназначены для обращения в доход государства.

Фото: Telegram-канал группы "Несчастный случай"