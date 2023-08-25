Песков ушел от ответа о дальнейшей судьбе ЧВК "Вагнер"

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга 25 августа о том, что ничего не может сказать о дальнейших перспективах ЧВК "Вагнер", передает ТАСС. При этом представитель Кремля отдельно заострил внимание на том, что юридически такой компании попросту не существует.

"Что касается будущего [ЧВК "Вагнер"], сейчас я ничего вам сейчас сказать не могу, я не знаю", — высказался Песков. Он также призвал журналистов не забывать о том, что "не существует де-юре ЧВК "Вагнер"". Вместо нее существует группа "Вагнер", уточнил он и отметил заслуги последней в конфликте в Донбассе.

Пресс-секретарь главы государства также ничего не стал говорить о том, чего следует ждать сотрудника ЧВК в Белоруссии, где она сейчас расквартирована.

Также в ходе брифинга Песков назвал ложью предположения о том, что за крушением самолета предпринимателя Евгения Пригожина мог стоять Кремль. При этом он затруднился ответить на вопрос о возможном участии Владимира Путина в похоронах бизнесмена, если тот действительно погиб.

Фото: Kremlin.ru