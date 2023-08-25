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Новости 15:24

К проекту бюджета Петербурга подали заявок доппотребностей на 368 млрд рублей

фото ЗакС политика К проекту бюджета Петербурга подали заявок доппотребностей на 368 млрд рублей

Во время старта нулевых чтений бюджета Петербурга на будущие три года вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что сумма запрошенных средств в заявках на дополнительную потребность составила около 368 млрд рублей. 

- В комитет финансов поступили заявки на дополнительную потребность в объеме около 368 млрд рублей, что, действительно, превышает те возможности по удовлетворению этой потребности, которые мы имеем. Поэтому нам, конечно, в рамках следующих двух недель предстоит непростая работа, - заявил Корабельников. 

В этом году нулевые чтения будут проходить в новом формате. Расходная часть будет формироваться исходя из 18 госпрограмм Петербурга. По ним самыми затратными в 2024 году станут сферы образования, развития транспортной инфраструктуры и здравоохранения. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Корабельников Алексей Алексеевич




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