К проекту бюджета Петербурга подали заявок доппотребностей на 368 млрд рублей

Во время старта нулевых чтений бюджета Петербурга на будущие три года вице-губернатор Алексей Корабельников сообщил, что сумма запрошенных средств в заявках на дополнительную потребность составила около 368 млрд рублей.

- В комитет финансов поступили заявки на дополнительную потребность в объеме около 368 млрд рублей, что, действительно, превышает те возможности по удовлетворению этой потребности, которые мы имеем. Поэтому нам, конечно, в рамках следующих двух недель предстоит непростая работа, - заявил Корабельников.

В этом году нулевые чтения будут проходить в новом формате. Расходная часть будет формироваться исходя из 18 госпрограмм Петербурга. По ним самыми затратными в 2024 году станут сферы образования, развития транспортной инфраструктуры и здравоохранения.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру