Летом 2024 года коммунальные платежи вырастут почти на 5%

Стоимость коммунальных услуг в Петербурге с июля 2024 года вырастет на 4,9%, сообщил глава комитета по тарифам Алексей Малухин во время "нулевых чтений" бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

- С 1 июля 2024 года планируется повышение 4,9%. Это соответствует прогнозному уровню инфляции, - заявил Малухин.

Чиновник отметил, что повышать размер коммунальных платежей до середины 2024 года не будут. По словам Малухина, средний размер платы за коммунальные услуги меньше, чем в других региона - порядка 2694 рублей. Он привел в пример Москву (3594 рублей), Ленинградскую область (3606 рублей) и Московскую область (3256 рублей).

Ранее в Смольном рассказали, что средняя зарплата в Петербурге составляет 92 тысячи рублей.

Константин Леньков, Фото Pexels