Коммунист Михайлов из Госдумы пожаловался на срыв встреч с избирателями в Коми

Депутат Госдумы Олег Михайлов, представляющий республику Коми и состоящий во фракции КПРФ, рассказал о препятствиях, с которыми он сталкивается в ходе нынешней избирательной кампании.

По его словам, в последний момент администрация Троицко-Печорского района закрыла для встреч с избирателями ранее запланированные площадки. Разъяснений Михайлов и его команда добиться не смогли, поскольку чиновники не берут трубку. В происходящем он винит правительство республики Коми. Места для проведения электоральных мероприятий депутату пришлось перенести. Часть из них пройдет под открытым небом.

"Независимо от мнения местечковых чиновников, встречи все равно состоятся в соответствии с планом", - написал коммунист в своем Telegram-канале.

Михайлов находится в давнем и открытом конфликте с главой региона Владимиром Уйбой.

фото: duma.gov.ru