Иноагентами признали Виталия Дымарского* и Кирилла Рогова**

Министерство юстиции вечером 25 августа включило в существующий перечень иностранных агентов новых физических и юридических лиц. В число первых вошли журналист Виталий Дымарский*, политолог Кирилл Рогов**, историк Михаил Крутихин***, журналист Константин Эггерт****, блогер Александр Штефанов*****, черкесский активист Мартин Кочесоков******, в число вторых — организация MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt)*******, реализующая проект My Russian Rights, а также интернет-издание "Довод"********.

Причиной присвоения нового правового статуса публицисту и политологу Кириллу Рогову** стали неодобрительные суждения о военной спецоперации и тиражирование ложной информации о ней.

"Принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях", - думают в министерстве о 76-летнем радиоведущем Дымарском*.

Подобными предлогами чиновники руководствовались, наделяя статусом иноагента филолога и историка Крутихина***.

*Минюст внес Виталия Дымарского в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Кирилла Рогова в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Михаила Крутихина в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Константина Эггерта в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Александра Штефанова в единый реестр иноагентов

******Минюст внес Михаила Кочесокова в единый реестр иноагентов

*******Минюст внес MRR-Fund gemeinnützige UG (haftungsbeschränkt) в единый реестр иноагентов

********Минюст внес "Довод" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру