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Новости 12:19

На петербуржца с плакатом "Мы ждем перемен" составили протокол

фото ЗакС политика На петербуржца с плакатом "Мы ждем перемен" составили протокол

Накануне вечером петербургские правоохранители прервали одиночный пикет активиста Александра Шахова.

Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, молодой человек вышел к станции метро "Пионерская" с плакатом. На плакате была написана строчка из песни Виктора Цоя — "Мы ждем перемен".

Силовики сочли действия Шахова нарушением правил противоэпидемической безопасности. Активиста увезли в отдел полиции №35 и оформили на него "антиковидный" протокол по ч. 1 ст. 8.6.1 КоАП СПб. Пикетчику грозит штраф в размере 4 тысяч рублей.

Накануне коронавирусные ограничения в Петербурге продлили до конца года.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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