Центризбирком отметил достоинства выборной процедуры в Габоне

Отличительные особенности выборов в Габоне стали 26 августа предметом внимания Центризбиркома. Ведомство донесло до россиян информацию о том, что в африканской стране впервые в истории голосуют по единому бюллетеню.

"Конституционный суд Габона отклонил все жалобы по поводу единого бюллетеня", - говорится в сообщении.

Суть нового явления состоит в том, что голосующий за определенного кандидата в президенты автоматически голосует за его единомышленников, баллотирующихся в парламент.

В конце июля глава ЦИК Элла Памфилова встречалась с африканскими коллегами и пригласила их понаблюдать за тем, как в России проводятся выборы.

Фото: ЗАКС.Ру