ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 12:55

Центризбирком отметил достоинства выборной процедуры в Габоне

фото ЗакС политика Центризбирком отметил достоинства выборной процедуры в Габоне

Отличительные особенности выборов в Габоне стали 26 августа предметом внимания Центризбиркома. Ведомство донесло до россиян информацию о том, что в африканской стране впервые в истории голосуют по единому бюллетеню.

"Конституционный суд Габона отклонил все жалобы по поводу единого бюллетеня", - говорится в сообщении.

Суть нового явления состоит в том, что голосующий за определенного кандидата в президенты автоматически голосует за его единомышленников, баллотирующихся в парламент.

В конце июля глава ЦИК Элла Памфилова встречалась с африканскими коллегами и пригласила их понаблюдать за тем, как в России проводятся выборы.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 августа
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама