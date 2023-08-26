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Новости 13:30

Беглов нашел у садоводов активную жизненную позицию

фото ЗакС политика Беглов нашел у садоводов активную жизненную позицию

Петербургский губернатор Александр Беглов поздравил горожан с днем садовода. Адресаты его послания, по мысли губернатора, продолжают некие народные традиции. Обращение опубликовано на сайте Смольного. 

Беглов заметил, что существует даже целое садоводческое движение, и оно "дружное". Более того, с его точки зрения, садоводы обладают "активной жизненной позицией".

А еще, по наблюдениям главы города, дачники регулярно удивляют окружающих. Удивляют они, например, "выращенными в наших широтах виноградом, арбузами и дынями".

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




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