Подозреваемой в "дискредитации армии" петербурженке избрали меру пресечения

Куйбышевский районный суд Петербурга удовлетворил ходатайство следствия и назначил активистке Елене Абрамовой пресечения в виде запрета определенных действий. Ее преследуют по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, предварительная мера будет действовать в течение всего времени расследования. Среди прочего, женщине запрещено общаться с другими людьми через интернет.

Уголовное преследование Абрамовой началось в связи с ее очередной политической акцией: 4 июня активистка встала в одиночный пикет в поддержку политзаключенных и за мир.

фото: MR7