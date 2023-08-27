Полиция задержала петербуржца по подозрению в атаке на пункт отбора контрактников

Неудавшееся нападение на пункт отбора на военную службу стало причиной задержания 30-летнего петербуржца, сообщила 26 августа "Фонтанка". Гражданина заподозрили в попытке поджечь здание в Подъездном переулке близ Театра юных зрителей.

Инцидент произошел в субботу после 16:00. В полицию обратились сотрудники учреждения с рассказом о том, что кто-то разбил им окно кирпичом и метнул внутрь помещения бутылку с зажигательной смесью. Пожара не случилось, предполагаемого виновника происшествия скрутили и передали прибывшему наряду полиции трое сотрудников пункта отбора.

По утверждению телеканала "78", полицейским задержанный заявил, что перед этим общался по телефону с неизвестными, которые отрекомендовались в беседе правоохранителями. Собеседники мужчины якобы сообщили ему о возбуждении против него уголовного дела и добавили, что для снятия обвинений тот должен поджечь военкомат.

Ранее ФСБ объявила о раскрытии всех случаев поджогов объектов, находящихся в ведении Минобороны, МВД и РЖД.

Фото: ЗАКС.Ру