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Новости 10:51

Коммунист внесет в Госдуму проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

фото ЗакС политика Коммунист внесет в Госдуму проект о лишении уклонистов приобретенного гражданства

На следующей неделе на рассмотрение Госдумы поступит законопроект о лишении приобретенного гражданства за уклонение от мобилизации, сообщил автор инициативы, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.

"Законопроект о лишении приобретенного российского гражданства за уклонение от постановки на воинский учет и мобилизации готов и на следующей неделе будет внесен в Госдуму", — написал Матвеев в своем Telegram-канале.

Планами разработать соответствующий законопроект Матвеев делился в начале августа. Тогда он писал, что речь в документе будет идти о лишении приобретенного гражданства с выдворением в страну, откуда человек прибыл, за непостановку на воинский учет и уклонение от воинской обязанности. При этом он употребил в отношении потенциальных уклонистов термин "недограждане".

"Также полагаю, в таком случае лишаться гражданства должны и члены семьи мигранта, получившие его в связи с получением ранее данным лицом российского гражданства", — писал депутат.

Месяцем ранее Матвеев заявлял, что КПРФ в осеннюю сессию Госдумы будет добиваться выхода России из МВФ.

Фото: duma.gov.ru


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