В Петербурге начались поставки трамваев с элементами искусственного интеллекта

Первые трамваи с элементами искусственного интеллекта для помощи водителю начали поступать в Петербург, сообщили в Смольном. Предполагается, что поездки на таком транспорте станут более комфортными и безопасными для пассажиров.

"В новых трамваях установлена система активной безопасности и помощи водителю с элементами искусственного интеллекта — беспилотная в управлении", — сообщил Telegram-канал "Правительство Петербурга".

Помимо прочего, новые вагоны оборудованы системой кругового обзора, видеорегистраторами, а также транспортной информационной системой.

В минувшем июле стало известно о заключении "Горэлектротрансом" контракта на поставку 116 "умных" трамваев. По сообщению вице-губернатора Кирилла Полякова, 28 вагонов должны поступить до конца года, остальные — в 2024-2026 годах.

Фото: ЗАКС.Ру