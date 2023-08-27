Даванков предложил приплачивать гражданам за сдачу "закладок" с наркотиками

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложил главе МВД выдавать денежное вознаграждение за сданные правоохранителям "закладки" с запрещенными веществами, сообщил 27 августа ТАСС. Текст обращения на имя министра Владимира Колокольцева оказался в распоряжении информагентства.

В своем письме Даванков указал на то, что сейчас использование тайников стало распространенным способом передачи наркотиков. При этом полиция не располагает необходимыми для борьбы с явлением ресурсами и потому следует применить для этого отдельные меры, полагает он.

"Сотрудники полиции зачастую не реагируют оперативно на соответствующие жалобы из-за недостаточного количества ресурсов у МВД. Решением проблемы может стать введение денежного вознаграждения для граждан за нахождение наркотиков и их сдачу в правоохранительные органы", — написал Колокольцеву Даванков.

По мысли парламентария, гражданам следует разрешить самостоятельно приносить в полицию обнаруженные "закладки" в случае, если правоохранители не отреагировали в течение нескольких часов на поступившую жалобу. За сданные наркотики принесшему их должна полагаться определенная сумма денег, установленная приказом МВД, уточнил он.

Также Даванков предложил задействовать искусственный интеллект и камеры наблюдения для борьбы с рекламой наркотиков. Закрашивать такую рекламу должны будут граждане, получившие обязательные работы в качестве наказания по административной статье, полагает парламентарий.

Ранее в Петербурге суд отправил в СИЗО вице-президента Федерации водного поло Алексея Балая по делу о хранении наркотических веществ с целью последующего сбыта.

Фото: duma.gov.ru