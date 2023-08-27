Памфилова пригласила коллегу из Зимбабве наблюдать за выборами президента России

Глава Центризбиркома Элла Памфилова пригласила коллегу из Зимбабве Присциллу Чигумба принять участие в наблюдении за процедурой выборов президента России, сообщила 27 августа пресс-служба комиссии. Приглашение передал член ЦИК Андрей Шутов, который находился в африканской стране в качестве международного наблюдателя.

"Андрей Шутов передал приглашение Эллы Памфиловой главе избирательной комиссии Зимбабве Присцилле Чигумба принять участие в наблюдении за выборами президента Российской Федерации", — уведомили в ЦИК.

Шутов похвалил уровень подготовки и проведения выборов Зимбабве. По итогам посещения 10 избирательных участков, он отметил высокую явку избирателей. "Чтобы избежать повторного голосования, после выдачи на руки избирательного бюллетеня каждому гражданину на ноготь левой руки наносят синюю краску, которая не смывается три дня", — отметил он. Также член ЦИК обратил внимание на местный законодательный запрет съемки на избирательных участках.

Выборы президента России должны состояться в марте 2024 года.

Накануне в ЦИК отметили новации в избирательных процедурах Габона.

Фото: ЗАКС.Ру