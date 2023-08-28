Роструд: Количество жалоб на задолженность по зарплатам снизилось в 3,5 раза за год

За первые шесть месяцев 2023 года в Роструд поступило 4,6 тысячи жалоб россиян на задолженности по заработной плате, сообщило 28 августа РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства. Указанное количество оказалось в 3,5 раза меньше того, что поступило от граждан за аналогичный период прошлого года.

"За первое полугодие этого года поступило порядка 4,6 тысячи таких обращений, это почти в 3,5 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года", — процитировало информагентство сообщение Роструда.

В общем объеме поступающих в инспекции труда обращений доля жалоб на задержки с выплатой зарплаты составляет 5 %.

Ранее в Смольном заявили, что средняя зарплата в Петербурге по итогам первого полугодия составила 91,95 тысячи рублей.

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