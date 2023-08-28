ФСБ рассказала об уголовном деле экс-сотрудника американского генконсульства во Владивостоке

Бывшему сотруднику генконсульства США во Владивостоке Роберту Шонову предъявлено обвинение по статье о конфиденциальном сотрудничестве с иностранным государством (ст. 275.1 УК РФ), пишет 28 августа ТАСС со ссылкой на ФСБ. По версии спецслужбы, по заказу американской стороны россиянин собирал сведения о ходе спецоперации, о проведении мобилизации и прочем.

"С сентября 2022 года до момента задержания Шонов за материальное вознаграждение выполнял задания сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна", — приводит агентство выдержку из заявления Центра общественных связей ФСБ.

Согласно версии спецслужбы, американцев интересовали сведения о ходе СВО и мобилизации, о проблемных моментах, а также оценка степени их влияния на возможные протестные настроения в преддверии выборов президента в 2024 году.

В ФСБ заявили о планах допросить Силлина и Бернстайна в рамках возбужденного уголовного дела. Повестки об этом направлены в посольство США в Москве.

Шонов был задержан во Владивостоке в середине мая. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

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