Кабмин хочет обязать АЗС устанавливать станции для зарядки электромобилей

Минэкономразвития занялось подготовкой предложений по обязательно установке зарядных станций для электромобилей на АЗС, сообщил 28 августа "Коммерсантъ". По информации издания, работа ведется в соответствии с поручением российского правительства.

Согласно распоряжению, ведомство должно подготовить критерии для выбора мест установки зарядных устройств, в том числе с учетом протяженности транспортных сетей, их категории и экономической целесообразности. Вопрос об этом обсуждался на совещании в министерстве 5 июля.

В ведомстве изданию заявили, что сейчас прорабатывают возможность установки зарядок для электромобилей на АЗС, расположенных на ключевых федеральных трассах. Критерии для отбора автозаправок пока еще не определены.

Требование об установке зарядных станций на АЗС существовало с 2016 по 2021 год, однако на практике не реализовывалось. Причиной этого послужило отсутствие рынка и четких критериев, касающихся отбора подходящих заправок.

В июле стало известно о желании Минстроя размещать зарядки для электромобилей во дворах без оглядки на мнение жильцов окрестных домов.

Фото: ЗАКС.Ру