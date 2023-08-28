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Новости 12:40

Бывший чиновник комитета по спорту пошел на повышение в комитет по образованию

фото ЗакС политика Бывший чиновник комитета по спорту пошел на повышение в комитет по образованию

Новым заместителем главы комитета по образованию Петербурга стал Евгений Гагонин. До этого он возглавлял сектор по подготовке значимых спортивных мероприятий в комитете по физической культуре и спорту. 

В комитете по образованию Гагонин будет отвечать за работу отделов инженерно-технического обеспечения образовательных учреждений и отдела профессионального образования.

В беседе с ЗАКС.Ру глава комитета по физической культуре и спорту Антон Шантырь уточнил, что Гагонин на новом рабочем месте, в том числе, займется подготовкой крупных мероприятий. 

- Растим кадры, - добавил Шантырь. 

В комитете по физкультуре Гагонин работал на разных должностях с 2015 года: в отделе развития материальной базы и строительства, возглавлял сектор по подготовке к чемпионату мира по футболу. 

Ранее бывший заместитель главы комитета по образованию стал профильным министром в Нижегородской области

Константин Леньков (фото с сайта комитета по образованию)


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