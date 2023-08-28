Памфилова назвала "демагогией" заявления Запада о свободе слова и правах человека

Современные кандидаты на российских выборах утратили наивность и стали более прагматичными, заявила РИА "Новости" председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Подобную метаморфозу она объяснила "прозрением" относительно декларируемых странами Запада ценностей.

"Что касается того, как изменились кандидаты — я бы сказала, что они стали менее наивными, чем были мы в свое время, более прагматичными и более системными", — поделилась мнением Памфилова. При этом она припомнила 90-е годы прошлого века, когда граждане якобы принимали "за чистую монету" заявления представителей стран Запада. В частности, она упомянула в этой связи "их демагогию о свободе слова, правах человека, независимых СМИ и желании помогать России".

По мнению Памфиловой, нынешние депутаты и кандидаты на выборах вооружены опытом, который прошла Россия с момента развала СССР. "С годами, конечно, многие прозрели, ну а сейчас, когда все маски сброшены, а прогнившие декорации "демократического рая" рухнули", — подобрала она слова для описания своих представлений.

Ранее стало известно, что Памфилова пригласила для наблюдения за выборами президента России коллегу из Зимбабве.

Фото: ЗАКС.Ру