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Новости 13:08

Из комитета финансов ушла заместитель главы

фото ЗакС политика Из комитета финансов ушла заместитель главы

У главы комитета финансов Петербурга Светланы Енилиной стало на одного заместителя меньше. Зампред Анна Смирнова прекратила работу в Смольном. Ее последний рабочий день был 25 августа. 

В разговоре с ЗАКС.Ру глава комитета рассказала, что Смирнова покинула комитет из-за переезда. Енилина добавила, что сожалеет об уходе коллеги. 

Смирнова занимала должность заместителя с 2020 года. В мае 2021 года Смирнова вместе с другими сотрудниками совершила восхождение на Эльбрус. Тогда покорять высоту также отправился вице-губернатор Алексей Корабельников, который возглавлял комитет в тот период.

Руководство комитета финансов по-прежнему лидирует по количеству зампредов среди ведомств Смольного. В такой должности там трудятся семь человек. Ранее ЗАКС.Ру сообщал о назначении главы управления прогнозирования и составления бюджета Валентины Пугановой на пост заместителя председателя. 

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру


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