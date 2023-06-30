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Новости 12:43

Глава управления прогнозирования и составления бюджета стала зампредом комитета финансов

фото ЗакС политика Глава управления прогнозирования и составления бюджета стала зампредом комитета финансов

Новым заместителем председателя комитета финансов Петербурга стала Валентина Пуганова, ранее занимавшая пост начальника управления прогнозирования и составления бюджета. Она заняла место Светланы Шустровой, которая перешла на аналогичную должность в комитет по вопросам законности в начале июня.

На посту замглавы комитета чиновница будет координировать деятельность бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, культуры, молодежной политики и спорта, а также в сфере здравоохранения и образования.

Пуганова работает в комитете с сентября 2009 года. С лета 2019 года занимала должность начальника отдела бюджетной политики в сфере инвестиций и предпринимательства. Через год возглавила управление прогнозирования и составления бюджета. 

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшего мундепа Павла Розова на должность заместителя комитета по образованию. 

Константин Леньков / Фото со страницы Валентины Пугановой "ВКонтакте"


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