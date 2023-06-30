Глава управления прогнозирования и составления бюджета стала зампредом комитета финансов

Новым заместителем председателя комитета финансов Петербурга стала Валентина Пуганова, ранее занимавшая пост начальника управления прогнозирования и составления бюджета. Она заняла место Светланы Шустровой, которая перешла на аналогичную должность в комитет по вопросам законности в начале июня.

На посту замглавы комитета чиновница будет координировать деятельность бюджетной политики в сфере социальной защиты населения, культуры, молодежной политики и спорта, а также в сфере здравоохранения и образования.

Пуганова работает в комитете с сентября 2009 года. С лета 2019 года занимала должность начальника отдела бюджетной политики в сфере инвестиций и предпринимательства. Через год возглавила управление прогнозирования и составления бюджета.

Ранее ЗАКС.Ру рассказывал о назначении бывшего мундепа Павла Розова на должность заместителя комитета по образованию.

Константин Леньков / Фото со страницы Валентины Пугановой "ВКонтакте"