Работа над законопроектом о ЧВК продолжается, сообщил Картаполов

Работа над законопроектом о статусе частных военных компаний в России продолжается, заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом участники дискуссии обладают различными точками зрения на этот счет, отметил он 28 августа в комментарии ТАСС.

"Работа продолжается, но пока что-то конкретное говорить рано. Актуальность он [законопроект] имеет, будем смотреть", — высказался депутат.

По словам Картаполова, различными подходами к проблеме отличаются заинтересованные органы госвласти. При этом он отметил важность закрепления ЧВК в правовом поле.

В конце июня Картаполов говорил о том, что работа над законопроектом завершится не раньше осени.

В середине июля президент Владимир Путин заявил, что юридически ЧВК "Вагнер" в России не существует, поскольку в России отсутствует закон о частных военных компаниях. Позже с аналогичными тезисами выступил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Фото: duma.gov.ru