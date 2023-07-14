Кремль: ЧВК "Вагнер" де-юре не существует и не существовала

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков вновь высказался о юридическом статусе частной военной компании "Вагнер".

"Вчера президент, отвечая на вопрос корреспондента "Коммерсанта", сказал, что де-юре такого юрлица, как ЧВК "Вагнер", не существует и не существовало и что это вопрос для дополнительного изучения, рассмотрения", - приводит слова чиновника ТАСС.

Ранее Песков сообщал, что руководство страны еще не решило вопрос с узакониванием частных военных компаний.

После попытки ЧВК "Вагнер" совершить 23-24 июня вооруженный мятеж Путин заявил, что эта организация целиком финансировалась из государственного бюджета. По информации Пескова, 29 июня президент принимал командиров "Вагнера" в Кремле. К тому моменту дело о вооруженном мятеже (ст. 279 УК) было прекращено.

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