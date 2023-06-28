В Кремле пока не приняли решения о дальнейшем правовом статусе ЧВК

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о будущем частных военных компаний в стране и их правовом статусе. У руководства страны пока нет определенного решения на тему возможных поправок в законодательство о ЧВК, сообщил сотрудник президентской администрации.

"Пока нет какой-то четкой позиции на этот счет. Здесь есть определенное обсуждение, оно будет продолжаться", - приводит ответ чиновника ТАСС.

Напомним, что 23-24 июня ЧВК "Вагнер" во главе со своим руководителем Евгением Пригожиным попыталась организовать вооруженный мятеж и остановилась только в 200 км от Москвы. В ходе столкновений погибло несколько летчиков Минобороны. Дело о мятеже (ст. 279 УК) было закрыто накануне, когда Пригожин был замечен в Белоруссии.

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