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После мятежа Путин почти три часа принимал командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле

фото ЗакС политика После мятежа Путин почти три часа принимал командиров ЧВК "Вагнер" в Кремле

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что после попытки вооруженного мятежа со стороны ЧВК "Вагнер" глава государства Владимир Путин встречался с представителями этой организации в Кремле. Президент принял 35 человек, включая главу ЧВК Евгения Пригожина. Встреча, состоявшаяся 29 июня, продлилась почти три часа.

"Путин выслушал объяснения командиров и предложил им дальнейшие варианты трудоустройства и дальнейшего боевого применения", - приводит слова Пескова ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, на встрече "вагнеровцы" обозначили свою преданность Путину и заявили о себе как об "убежденных сторонниках и солдатах главы государства".

Напомним, что начавшийся 24 июня на юге страны мятеж остановился в 200 километрах от Москвы. Уголовное дело по ст. 279 УК было прекращено спустя несколько дней. Президент Путин сообщал о гибели летчиков, противостоявших "вагнеровцам".

Фото: ЗАКС.Ру


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