Путин рассказал о 86 млрд рублей, потраченных из бюджета на ЧВК "Вагнер"

Частная военная компания "Вагнер" с мая 2022 по май 2023 года получила более 86 млрд рублей государственного финансирования, заявил 27 июня президент Владимир Путин на встрече с представителями Минобороны. Несмотря на частный статус этой организации, она полностью содержалась из средств бюджета. Встречу показал канал ТВЦ.

В свою очередь, собственник "Вагнера", компания "Конкорд" получила от государства на поставках питания, по данным Путина, 80 млрд рублей, передает ТАСС.

Напомним, что 23-24 июня ЧВК "Вагнер" во главе с бизнесменом Евгением Пригожиным попробовала совершить мятеж. К вечеру субботы Пригожин отказался от похода на Москву, где объявили режим контртеррористической операции. ФСБ закрыла дело о мятеже (ст. 279 УК) во вторник.