Депутаты ЗакСа написали закон Петербурга о парковках электросамокатов

Депутаты Законодательного собрания Петербурга подготовили проект закона города о пользовании средствами индивидуальной мобильности (СИМ): электросамокатами, моноколесами, сигвеями и другим. Документ опубликован на сайте парламента.

Проектом закона предлагается, разрешить парковать СИМ только в определенных местах. Работать они будут только с 1 апреля по 31 октября, сказано в документе.

Эти точки должна будет определить специальная комиссия, созданная правительством Петербурга. В нее обязательно должны войти не менее двух представителей ЗакСа, уточняется в проекте закона. Там же написано, что сервисы по аренде СИМ обязаны не менее чем за три месяца направить в комиссию предложения, где создать места для парковки. Когда точки утвердят, компаниям следует указать локации в своих приложениях.

Также в проекте закона написано, что в одной точке нельзя одновременно поставить более 40 СИМ. А в Центральном, Адмиралтейском, Василеостровском и Петроградском районах - не более 20. Содержать места для парковки должны сервисы по аренде, следует из документа. Нельзя будет создавать точки для парковки на велосипедных дорожках, на проезжих частях, на остановках, на тротуарах меньше 1,5 метров, а также менее чем в 10 метрах от объекта культурного наследия и других местах.

Помимо этого, депутаты предложили создать реестр средств индивидуальной мобильности. В материалах к проекту закона они пояснили, что это нужно для контроля количества и качества СИМ.

Объяснили депутаты и требование по утверждению мест для парковок. По мнению парламентариев, с точными локациями получится избежать травмирования петербуржцев:

"Отсутствие единого подхода к размещению средств индивидуальной мобильности в совокупности с ростом их популярности среди жителей Санкт-Петербурга приводит к бесконтрольному оставлению таких средств передвижения на тротуарах, проезжей части и газонах. Вместе с тем, бесконтрольное оставление средств индивидуальной мобильности мешает проходу жителей Санкт-Петербурга и гостей города, а также создает травмоопасные ситуации".

Напомним, в ЗакСе Петербурга регулирование использование электросамокатов обсуждали еще в 2022 году. Тогда мысль о создании схемы парковок СИМ высказал зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков. Он предположил, что на такую работу уйдет около года.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру