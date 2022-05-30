Укрощение электросамокатов

фото Константина Ленькова, ЗАКС.Ру

В Законодательном собрании Петербурга 30 мая провели круглый стол об эксплуатации электросамокатов. Представители компаний и исполнительных органов власти коротко рассказали, чего ждут от регулирования сравнительно нового способа передвижения. А депутаты ругались на засилье припаркованных у магазинов самокатов и просили назвать сумму отчислений в бюджет.

Пресс-служба парламента анонсировала участие в круглом столе спикера ЗакСа Александра Бельского, но он не пришел. Причина — в большой загруженности Бельского, сообщил присутствующим ведущий обсуждения, депутат от "Единой России" Алексей Цивилев. Он добавил, что в конце мероприятия зачитает поручения спикера, пока же слово предоставляется чиновникам и сотрудникам компаний по кикшерингу.

Зампредседателя комитета по транспорту Дмитрий Ваньчков заявил, что главная проблема использования электросамокатов — отсутствие в законе понятий "средство индивидуальной мобильности" и "самокаты". Это значит, что на электросамокаты правила ПДД не распространяются, пояснил чиновник. По его словам, внести изменения не так просто — необходимо законно переписывать существующее положение.

Ваньчков рассказал, что власти Петербурга решили заключить с компаниями по кикшерингу соглашение, которое регулирует эксплуатацию электросамокатов. Этот документ подписали в июне 2021 года. Соглашение подразумевает ограничение скорости электросамокатов, мест для их парковки и движения. Подписанию документа предшествовали обыски у компаний по аренде самокатов.

- Соглашение заключено абсолютно добровольно с компаниями, осуществляющими кикшеринг. Но есть нюансы. Первое — оно не распространяется на индивидуальные самокаты. <...> Второе — данное соглашение ограничено по действию только Санкт-Петербургом и принудительное его исполнение у нас, к сожалению, невозможно, - заявил 30 мая Ваньчков.

Он сообщил, что комитет предлагает наделить их ведомство полномочиями по взиманию средств с компаний по кикшерингу. Также ведомство хочет разработать территориальную схему размещения электросамокатов и мест для их стоянки, сказал Ваньчков. Это позволит комитету имущественных отношений в упрощенном порядке согласовывать размещение парковок, уверен чиновник.

В разговоре с журналистами он уточнил, что на разработку и согласование схемы может понадобиться около года. По его словам, если начать сейчас, то можно закончить к следующему сезону.

Представители компаний против введения схемы ничего не сказали. Наоборот, Инесса Плакса из компании Molnia и Максим Мухтабаров из Urent заявили, что поддерживают создание территориальной схемы.

За эту идею высказался и заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре Александр Тетерин. Он заявил, что его ведомство положительно оценивает введение схемы. Правда, ее надо будет постоянно актуализировать и лучше бы связать с веломаршрутами, отметил Тетерин.

Замгендиректора кикшеринговой компании Whoosh Сергей Лаврентьев заявил, что его организация рассчитывает на скорое введение законодательного регулирование вопроса. Он отметил, что электросамокаты можно приравнять к велосипедам. Тогда их можно будет использовать на велосипедных дорожках или тротуарах и крайних правых сторонах автодорог при отсутствии велосипедных дорожек.

Недовольна ездой электросамокатов по тротуарам депутат от "Единой России" Наталия Астахова. Парламентарий заявила, что ее постоянно чуть не сбивают пользователи таких самокатов.

- Подходит молодежь, берут самокат и едут по тротуару. Еще бибикают нам: "Пешеходы, выйдите, пожалуйста, с тротуара". <...> У нас велосипедисты, а теперь и самокатчики подменили понятия. Такое ощущение, что тротуары созданы для них. Мы с этим сталкиваемся просто ежедневно. Если я иду по тротуару, три-четыре раза я сталкиваюсь с тем, что меня практически чуть не сбивают. Еще так возмущаются, почему это я иду по тротуару и что я вообще там делаю, - негодовала депутат.

Тротуары только для пешеходов, считает Астахова. По ее мнению, надо "ограничить какую-либо возможность ездить по тротуарам". А компании должны проводить профилактические беседы со своими клиентами и объяснять, что можно ездить по выделенной полосе для общественного транспорта или велодорожкам, заявила депутат.

Ранее Астахова, еще когда была муниципальным депутатом, выступала за ликвидацию велодорожки на набережной реки Фонтанки. Она говорила, что выделение полосы для такого вида транспорта не востребовано и небезопасно. Свою борьбу Астахова продолжала даже после отказа комитета ликвидировать велодорожку на набережной.

Другие депутаты, присутствовавшие на круглом столе, были не так категоричны к электросамокатам. Они говорили о необходимости установить определенные нормы использования "средств индивидуальной мобильности": скорость, парковки и другое. Депутат от "Единой России" Алексей Далматов поинтересовался у компаний-кикшерингов, сколько налогов они перечислили в бюджет в 2021 года. Назвать сумму никто не смог, а представитель Whoosh Лаврентьев сообщил, что у их организации головной офис находится в Москве. В Петербурге налогоплательщиками выступают сотрудники компании — более 100 человек, сказал Лаврентьев. Депутаты попросили организации позже предоставить им данные по налоговым отчислениям.

- Бизнес должен платить налоги. Он же использует и хочет использовать нашу инфраструктуру. Наши люди платят за пользование самокатами, значит, в городе должны оставаться следы их деятельности. Они должны быть направлены на развитие инфраструктуры, - сказал Далматов в разговоре с ЗАКС.Ру.

В конце встречи, как и обещал, депутат Цивилев зачитал поручения спикера Бельского:

- Уважаемые коллеги, благодарю вас за содержательное и очень интересное выступление. На мой взгляд, получилась конструктивная и предметная дискуссия, - озвучил слова отсутствующего руководителя парламента Цивилев. - Считаю, что каждое мнение должно найти отражение в документах.

Спикер поручил депутатам проработать вопрос об определении "средств индивидуальной мобильности" в федеральном законе — ЗакС может направить свою инициативу в Государственную думу, сообщил Цивилев. По его словам, также Бельский попросил парламентариев разработать порядок эксплуатации и стоянок электросамокатов с учетом полученных предложений.

София Саттарова