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Новости 14:59

Роспотребнадзор не нашел пригодных для купания пляжей в Петербурге

фото ЗакС политика Роспотребнадзор не нашел пригодных для купания пляжей в Петербурге

Петербургское управление Роспотребнадзора в очередной раз сообщило о непригодности расположенных в городской черте пляжей для купания. Извещения с такой информацией ведомство выпускает каждую неделю с 7 августа.

За прошедшую неделю сотрудники санитарной службы отобрали 338 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

"Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий качество  воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах", — подвели итоги в Роспотребнадзоре.

Речь идет о пляжах на Финском заливе, на трех Суздальских озерах, Безымянном озере, Колонистском пруду и ряде иных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру


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