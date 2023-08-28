Роспотребнадзор не нашел пригодных для купания пляжей в Петербурге

Петербургское управление Роспотребнадзора в очередной раз сообщило о непригодности расположенных в городской черте пляжей для купания. Извещения с такой информацией ведомство выпускает каждую неделю с 7 августа.

За прошедшую неделю сотрудники санитарной службы отобрали 338 проб воды для проверки на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

"Согласно результатам мониторинга девяти водных акваторий качество воды не соответствует требованиям санитарного законодательства на всех 24 пляжах", — подвели итоги в Роспотребнадзоре.

Речь идет о пляжах на Финском заливе, на трех Суздальских озерах, Безымянном озере, Колонистском пруду и ряде иных объектов.

Фото: ЗАКС.Ру