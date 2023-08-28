Беглов включил ГУП "ТЭК" в программу приватизации на 2024 год

Петербургское ГУП "ТЭК" оказалось включено в программу приватизации на следующий год, рассказали в администрации губернатора 28 августа. Решение об этом приняли Александр Беглов с членами городского правительства на совещании в Смольном.

Согласно федеральному закону "О защите конкуренции", действующие на конкурентных рынках городские унитарные предприятия должны быть реорганизованы или ликвидированы до начала 2025 года. В свою очередь, приватизировать ГУП "ТЭК" планировалось еще в прошлом году, однако затем срок перенесли на 2024 год.

"После смены организационно-правового статуса ГУП на АО город по-прежнему будет принимать решения по вопросам, которые относятся к компетенции общего собрания акционеров, и обеспечивать контроль за финансово-хозяйственной деятельностью предприятия", — отметили в Смольном.

Комментируя решение, Беглов заявил, что по итогам приватизации 100 % акций предприятия достанутся Петербургу. "Создание на его [ГУП "ТЭК". — прим ЗАКС.Ру] базе хозяйственного общества позволит городу получать дивиденды. Кроме того, организация сможет самостоятельно определять направления своей финансово-хозяйственной деятельности", — заявил губернатор.

В конце июня петербургское Заксобрание одобрило в первом чтении законопроект о приватизации предприятия.

Фото: ЗАКС.Ру