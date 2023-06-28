Депутаты начали рассматривать законопроект о приватизации ГУП "ТЭК СПб" в 2024 году

Законодательное собрание Петербурга одобрило в первом чтении законопроект о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Документ внесен в городской парламент губернатором. Предприятие предлагается включить в программу приватизации государственного имущества Санкт-Петербурга на 2024 год.

Представитель губернатора в Заксобрании Константин Сухенко уточнил, что 100% акций, полученных в ходе приватизации, останутся в собственности города.

Напомним, приватизация предприятия была одобрена парламентом в конце 2021 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру