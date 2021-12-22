ЗакС окончательно одобрил приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 декабря приняло в окончательном чтении законопроект о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру.

Согласно документу, предприятие включается в программу приватизации на 2022 год.

Смольный внёс документ в парламент в ноябре 2020 года. ЗакС начал его рассматривать только в декабре 2021 года.

Представляя документ в первом чтении, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко не смог ответить на ряд вопросов депутатов. Он заявил, что поднятые вопросы — темы для дальнейших обсуждений.

Напомним, согласно федеральному законодательству, в немонопольных сферах необходимо ликвидировать все ГУПы. Администрация города обещала, что приватизация "ТЭК СПб" не отразится на тарифах.

София Саттарова