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ЗакС окончательно одобрил приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

фото ЗакС политика ЗакС окончательно одобрил приватизацию ГУП "ТЭК СПб"

Законодательное собрание Петербурга на заседании 22 декабря приняло в окончательном чтении законопроект о приватизации ГУП "Топливно-энергетический комплекс Санкт-Петербурга", передает корреспондентка ЗАКС.Ру. 

Согласно документу, предприятие включается в программу приватизации на 2022 год. 

Смольный внёс документ в парламент в ноябре 2020 года. ЗакС начал его рассматривать только в декабре 2021 года. 

Представляя документ в первом чтении, представитель губернатора в ЗакСе Константин Сухенко не смог ответить на ряд вопросов депутатов. Он заявил, что поднятые вопросы — темы для дальнейших обсуждений. 

Напомним, согласно федеральному законодательству, в немонопольных сферах необходимо ликвидировать все ГУПы. Администрация города обещала, что приватизация "ТЭК СПб" не отразится на тарифах.

София Саттарова


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