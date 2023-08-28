Ленинский суд арестовал петербуржца по обвинению в попытке поджога пункта отбора контрактников

Ленинский районный суд избрал меру пресечения 30-летнему Ивану Семенову по делу о попытке поджога пункта отбора на военную службу в Подъездном переулке, произошедшей в минувшую субботу. Против петербуржца выдвинуто обвинение в попытке совершения террористического акта по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30 — п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ).

Как полагает следствие, в субботу не позднее 16:24 Семенов явился к с двумя бутылками зажигательной смеси к пункту отбора. После этого он поджег содержимое бутылок и метнул их в окно здания, однако пожара не произошло. Вместо этого петербуржец был задержан сотрудниками учреждения и передан наряду полиции.

Обвинение Семенову было предъявлено в понедельник. Следствие настаивало на заключении его под стражу. Суд ходатайство удовлетворил, арестовав петербуржца до 25 октября.

Фото: ЗАКС.Ру