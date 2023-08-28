В Ленобласти до конца года планируют ликвидировать девять несанкционированных свалок

С начала 2023 года в Ленинградской области оборудовали 316 контейнерных площадок, сообщили 28 августа в пресс-службе администрации региона. Соответствующая цифра прозвучала на совещании в региональном правительстве, посвященном выполнению госпрограммы "Охрана окружающей среды".

"Пока только 71 муниципальное образование участвует в нашей программе, по которой область выделяет субсидии на установку новых контейнерных площадок. Будем разбираться, почему не участвуют те муниципалитеты, где площадок мало и в них есть потребность", — высказался перед участниками мероприятия губернатор Александр Дрозденко.

По сообщению главы областного комитета по обращению с отходами Анастасии Кузнецовой, всего до конца года планируется установить 489 контейнерных площадок и еще 559 площадок — в 2024 году. Также до января чиновники намереваются ликвидировать девять несанкционированных свалок в регионе.

Ранее сообщалось, что более половины мусорных полигонов в России не соответствуют предъявляемым нормам.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"