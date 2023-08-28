Гособвинение запросило по 13 лет колонии Левиеву* и Наки**

Представитель гособвинения попросил заочно назначить по 13 лет колонии расследователю Руслану Левиеву* и блогеру Майклу Наки**, сообщила 28 августа "Медиазона"***. Обоих фигурантов обвиняют в распространении фейков об армии организованной группой с искусственным созданием доказательств и по мотивам политической вражды (пп. б, в, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), дело рассматривает Басманный суд Москвы.

Поскольку в делах Левиева* и Наки** имеется по несколько пунктов обвинения, гособвинитель запросил по каждому из них сроки в 8,5 и девять лет. Путем частичного сложения он остановился на цифре в 13 лет колонии общего режима каждому. Также он запросил им пятилетние запреты на администрирование сайтов в интернете.

Левиев* и Наки** находятся за границей. Уголовное преследование обоих связано с одним из эфиров в YouTube-канале последнего, посвященном событиям вокруг Запорожской АЭС. О том, что возбужденное против них дело дошло до суда, стало известно в минувшем мае.

Суд огласит приговор утром 29 августа.

*Минюст внес Руслана Левиева (Карпука) в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

***Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру