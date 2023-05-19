Дело против Наки* и Левиева** дошло до суда

Уголовное дело в отношении блогера Майкла Наки* и расследователя Руслана Левиева** дошло до Басманного суда Москвы, обратил 19 мая внимание Telegram-канал Avtozak LIVE. Обоих фигурантов обвиняют в распространении фейков об армии организованной группой с искусственным созданием доказательств и по мотивам политической вражды (пп. б, в, д ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Согласно информации на сайте московских судов, материалы дела были зарегистрированы накануне. Само разбирательство было возбуждено в мае прошлого года, тогда же Басманный суд с разницей в неделю заочно арестовал сперва Левиева**, а затем Наки*. К тому моменту оба фигуранта уже находились вне пределов России.

Поводом к возбуждению уголовного дела стал эфир в YouTube-канале Наки*, посвященный ситуации вокруг Запорожской АЭС.

В феврале стало известно о возбуждении против Левиева** второго дела о фейках про армию. На этот раз поводом стали его рассуждения о событиях в Мариуполе.

*Минюст внес Майкла Наки в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Руслана Левиева (Карпука) в единый реестр иноагентов