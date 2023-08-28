Четырбок предложил лишить рабочие группы ЗакСа права подавать предложения к повестке

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Единой России" Денис Четырбок подготовил проект постановления об изменении регламента заседаний парламента и его структуры. Документ опубликован на сайте ЗакСа.

Согласно проекту постановления, из пункта регламента о том, кто может вносить предложения по повестке дня, исключаются рабочие группы. Также депутат предложил прописать, что весенняя сессия длится обычно с января по июнь, а осенняя — с сентября по декабрь.

В документе о структуре ЗакСа Четырбок хочет изменить полномочия бюджетно-финансового комитета парламента. К ним добавляется занятие вопросами социально-экономического развития, следует из проекта постановления.

Напомним, ранее Четырбок возглавил бюджетно-финансовый комитет ЗакСа. В прежнем, шестом, созыве депутат руководил комитетом по законодательству, но в седьмом созыве эту должность получил другой "единоросс" Всеволод Беликов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру