Учебные заведения Петербурга приняли более 1,1 тысячи человек по квоте для участников СВО

Более 1,1 тысячи абитуриентов из числа военнослужащих и детей участников СВО приняли учебные заведения Петербурга летом 2023 года, следует из слов губернатора Александра Беглова, произнесенных на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Большинство из поступивших подали документы в высшие учебные заведения.

Речь идет как непосредственно о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, так и об их детях. Для них предусмотрена отдельная квота для обучения на бюджете.

"Федеральная норма для поступления в вузы всей страны для таких абитуриентов составляет 10 % бюджетных мест. Это поручение президента. Хочу доложить, что в Петербурге оно выполнено — более 800 студентов уже приняты в различные вузы", — поведал собеседнице Беглов.

Наибольшей популярностью среди таких абитуриентов пользуются СПбГУ, Горный, Политехнический и Технологический университеты, уточнил губернатор. В основном поступавшие выбирали технические специальности.

Также 309 человек из числа военнослужащих и детей бойцов СВО зачислены в колледжи Петербурга, добавил Беглов. "Они тоже выбирают, в основном, технические профессии", — сообщил он.

Ранее в Смольном сообщали о 29 тысячах первокурсников, поступивших на бюджетное отделение в петербургские вузы.

Фото: gov.spb.ru