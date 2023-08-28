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Новости 16:54

Учебные заведения Петербурга приняли более 1,1 тысячи человек по квоте для участников СВО

фото ЗакС политика Учебные заведения Петербурга приняли более 1,1 тысячи человек по квоте для участников СВО

Более 1,1 тысячи абитуриентов из числа военнослужащих и детей участников СВО приняли учебные заведения Петербурга летом 2023 года, следует из слов губернатора Александра Беглова, произнесенных на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Большинство из поступивших подали документы в высшие учебные заведения.

Речь идет как непосредственно о военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, так и об их детях. Для них предусмотрена отдельная квота для обучения на бюджете.

"Федеральная норма для поступления в вузы всей страны для таких абитуриентов составляет 10 % бюджетных мест. Это поручение президента. Хочу доложить, что в Петербурге оно выполнено — более 800 студентов уже приняты в различные вузы", — поведал собеседнице Беглов.

Наибольшей популярностью среди таких абитуриентов пользуются СПбГУ, Горный, Политехнический и Технологический университеты, уточнил губернатор. В основном поступавшие выбирали технические специальности.

Также 309 человек из числа военнослужащих и детей бойцов СВО зачислены в колледжи Петербурга, добавил Беглов. "Они тоже выбирают, в основном, технические профессии", — сообщил он.

Ранее в Смольном сообщали о 29 тысячах первокурсников, поступивших на бюджетное отделение в петербургские вузы.

Фото: gov.spb.ru


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