Администрация колонии отправила математика Мифтахова в ШИЗО

Осужденный по делу о нападении на московский офис "Единой России" математик Азат Мифтахов был помещен в штрафной изолятор, сообщил 28 августа созданный в его поддержку Telegram-канал. Ожидается, что он останется там до 3 сентября.

Как рассказали активисты, причиной отправки заключенного математика в ШИЗО стало якобы проигнорированное требование сотрудника колонии о начале уборки в камере. По их словам, "26 августа заканчивался срок его содержания ПКТ [помещение камерного типа. — ЗАКС.Ру], и теперь он снова помещен в условия ШИЗО". После возвращения из ШИЗО Мифтахов вновь окажется в ПКТ. Вскоре после этого он должен будет выйти на свободу из колонии.

В середине августа Росфинмониторинг внес Мифтахова в список террористов и экстремистов. Математик отбывает наказание по делу об окне в офисе "Единой России", разбитом в конце 2018 года. Сам он причастность к инциденту отрицал. Тем не менее, в январе 2021 года Головинский суд Москвы признал его виновным в хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ) и приговорил к шести годам заключения, позже срок уменьшили до пяти лет и девяти месяцев колонии.

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